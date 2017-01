Open d’Australie : après Novak Djokovic, Andy Murray prend aussi la porte prématurément !

On les avait retrouvés plus forts que jamais, au tout début du mois de janvier, en finale du tournoi ATP de Doha, et on se languissait déjà d’un nouvel affrontement épique entre eux en finale d’un Grand Chelem, lors de l’Open d’Australie. Mais le sport est décidément bien imprévisible. Après Novak Djokovic, éliminé dès le 2e tour à Melbourne par l’Ouzbek Denis Istomin, 117e joueur mondial, c’est au tour d’Andy Murray, le n°1 , de prendre la porte. L’Écossais a été, lui, battu ce dimanche par l'Allemand Mischa Zverev, 50e mondial, en quatre sets (7-5, 5-7, 6-2, 6-4).