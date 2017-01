Open d’Australie : Federer-Nadal, l’histoire continue

Ils n'ont jamais cessé de croire en leurs chances de renouer avec la victoire en Grand Chelem, après quatre ans et demi de disette pour Federer (Wimbledon 2012) et deux ans et demi pour Nadal (Roland-Garros 2014). Les revoilà en piste dans une neuvième finale majeure ! Aucune confrontation n'a été aussi souvent à l'affiche au dernier jour d'un Grand Chelem.





Il y a eu toutes sortes de matches entre ces deux géants: une victoire facile de Federer (Wimbledon 2006), des cavaliers seuls de Nadal à Roland-Garros et des combats épiques, comme les finales de Wimbledon 2007 et 2008, gagnées l'une par le Suisse et l'autre par l'Espagnol. Ce qui ressort de leurs face-à-face, c'est la très nette domination de Nadal : 6 à 2 en finale de Grand Chelem, 9 à 2 si l'on ajoute 3 demi-finales gagnées par le Majorquin, et 23-11 dans l'ensemble de leurs matches.