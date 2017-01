Open d’Australie : Nadal triomphe de Grigor Dimitrov et s’offre une finale contre Federer !

On en a rêvé, ils l’ont fait. Au lendemain de la victoire au forceps de Roger Federer face à Stan Wawrinka, Rafael Nadal a imité le Suisse ce vendredi en disposant de Grigor Dimitrov en demi-finale de l’Open d’Australie en cinq sets et un peu moins de cinq heures de jeu (6-3, 5-7, 7-6, 6-7,6-4). Six ans après leur dernière opposition à ce stade d’un tournoi de Grand Chelem (Roland-Garros 2011), les deux légendes du tennis vont donc se disputer dimanche matin (9h30) le premier Majeur de l’année. On a déjà hâte d’y être.