Open d'Australie : pourquoi la victoire de Federer face à Nadal entre déjà dans les livres d'histoire

La fin d'un an de galère. Blessé au genou droit lors de la précédente édition de l'Open d'Australie, Federer a ensuite trainé pendant de longs mois sa peine. Arpès une pause, il attend le printemps pour revenir à Monaco avant d'à nouveau se blesser, mais au dos cette fois. Un nouveau coup dur qui le contraint à déclarer forfait pour Roland-Garros, une première en Grand Chelem depuis le début de sa carrière. La stratégie de se préserver pour Wimbledon est d'abord payante, il y atteint les demi-finales, mais ne viendra pas sauver sa fin de saison : le 26 juillet, il doit annoncer son retrait à cause d'une rechute au genou et tire donc un trait sur les JO de Rio. Pendant six mois, alors qu'il dégringole au classement ATP et sort du Top 10 en novembre (une première depuis 2002), le Suisse ne lâche pourtant rien dans les séances d'entraînement qu'il s'inflige. Efforts payants, puisqu'à 35 ans, il devient le plus vieux vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem dans l'ère Open (1968). Et s'il affirmait après sa victoire qu'il n'aurait pas cru ça possible "il y a encore quelques semaines" et qu'il aurait "été content de faire match nul ce soir et de partager le trophée avec Rafa", c'est bien Roger qui acte superbement son retour au sommet.