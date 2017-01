Open d'Australie : Roger Federer dispose de Stan Wawrinka et se qualifie pour la finale !

On n'osait en rêver pour lui, il l'a fait. Face à un Stan Wawrinka plus fort que lui sur le papier, et qui le connaît comme sa poche, Roger Federer, 35 ans, a vaincu, en cinq sets (7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3), ce jeudi en demi-finales de l'Open d'Australie. La finale qu'il disputera dimanche aura ainsi une saveur toute particulière : ce sera la 28e de sa carrière en Grand Chelem (un record dans l'ère Open) mais aussi sa première depuis sept ans à Melbourne. Le Destin pourrait même pousser l'ironie, et la nostalgie, jusqu'à lui offrir, comme ultime adversaire, un autre revenant, Rafael Nadal.