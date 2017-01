Serena Williams remporte l'Open d'Australie et efface le record de Steffi Graf

Nerveuse, Serena Williams a réalisé un début de partie brouillon, avec pas moins de 13 fautes directes lors des cinq premiers jeux. La championne s'est alors réveillée (une seule faute lors des cinq jeux suivants), avant de conclure en deux manches de 41 minutes. Sa puissance et sa faculté à écourter les échanges ont fait la différence.





Serena signe ainsi son septième titre en Australie et mène désormais 7-2 dans ses face-à-face en finale de Grand Chelem avec Venus (la dernière date de 2009 à Wimbledon, où Serena s'était imposée 7-6, 6-2).





La plus âgée des soeurs (36 ans) disputait sa première finale de Chelem depuis 2009. Atteinte du syndrôme de Sjörgen, une maladie auto-immune qui lui cause douleurs articulaires et fatigue, Venus avait dû couper avec le circuit à plusieurs reprises en 2010 et 2011 puis en 2013, avant de se relancer en 2014. Elle était 17e mondiale avant l'Open d'Australie.