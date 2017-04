Tennis : propos racistes, insultes, exclusion... l'ancien champion de tennis Ilie Nastase disjoncte lors d'un match de Fed Cup

Ilie Nastase, 70 ans, vainqueur de deux titres du Grand Chelem, l’US Open en 1972 et Roland-Garros en 1973, aurait-il pété les plombs ? Selon des médias anglais présents à Constanta, en Roumanie, au cours du deuxième match de la journée de samedi, l’homme s'en est pris à l'arbitre ainsi qu'à la capitaine britannique Anne Keothavong et à la joueuse Johanna Konta. Il s'était agacé des demandes de calme adressées au public par l'arbitre de chaise, s'écriant, selon des propos rapportés par des médias anglais : "On n'est pas à l'opéra, c'est quoi ton p... de problème ?".





Exclu du court, Nastase aurait alors continué son triste spectacle en hurlant sur l'arbitre et ses adversaires. A tel point que Johanna Konta a fini en pleurs et que son match a été interrompu. Selon la BBC, la réaction lacrymale de la joueuse britannique aurait plutôt été provoquée par des remarques insultantes de la part de spectateurs. La rencontre, un temps suspendue, a pu reprendre, sans Nastase sur le banc. De quoi permettre aux Britanniques de revenir à égalité (1-1) avec les Roumaines.