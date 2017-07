Tournoi de Wimbledon 2017 : favoris, chances françaises, dates clés… tout ce qu’il faut savoir sur cette édition

Attention, on aborde ici le sujet qui fâche. Pour tout dire, la situation n’est pas bien différente de celle qui précédait Roland-Garros. Jo-Wilfried Tsonga (n°10) et Gaël Monfils (n°14) restent nos représentants les mieux classés à l’ATP, mais l’instabilité de leur état physique et psychologique a encore de quoi inquiéter. Et il faut donc une nouvelle fois se tourner vers le prometteur Lucas Pouille (n°16), récemment vainqueur de son premier tournoi sur gazon (à Stuttgart le 18 juin), pour rêver un peu. Du moins jusqu’aux 8es, où l’attendrait Murray, tandis que Tsonga et Monfils s'y coltineraient respectivement Wawrinka et Djokovic… Comme à Paris, c’est en fait du côté des filles qu’un "cocorico" a le plus de chances de retentir. Dans un tableau féminin privé de Serena Williams (enceinte) et Maria Sharapova (blessée), Kristina Mladenovic garde en effet de sérieuses chances de voir le dernier carré, les autres grandes favorites (Petra Kvitova, Simona Halep, Jelena Ostapenko, Venus Williams…) se trouvant toutes dans l’autre moitié. Avec sa grande copine Caroline Garcia.