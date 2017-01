VIDÉO – L’immense geste de fair-play de Roger Federer, qui reprend l’arbitre pour donner un point à son adversaire

On a toujours trop vite fait de résumer un champion à la grandeur et à la régularité de ses performances. Car ce qui distingue le plus souvent ces être du commun des mortels a souvent plutôt à voir avec l’humanité. On se souvient, par exemple, de Gianluigi Buffon demandant à ses supporters d’arrêter de siffler la Marseillaise juste avant le coup d’envoi du match amical Italie-France (1-1), le 1er septembre. Voici maintenant Roger Federer qui reprend l’arbitre en plein match de Hopman Cup, alors que la décision lui était favorable.