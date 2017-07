VIDÉO - Wimbledon : énervé par sa défaite, Medvedev balance de l'argent à l'arbitre puis s'excuse

Un vrai coup de nerf. Echaudé par la tournure des événements et sa défaite face au Belge Ruben Bemelmans (6-4, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3, alors qu'il menait 2-0 dans la dernière manche), Daniil Medvedev a perdu le contrôle après avoir perdu la rencontre. En cause, selon lui, un arbitrage discutable de la Portugaise Mariana Alves, qui ne lui a pas du tout plu. Tellement, que juste après la balle de match fatale pour lui, le Russe s'est dirigé vers sa chaise pour sortir de son sac un portefeuille et, ensuite, jeter des pièces de monnaie au pied de l'arbitre.