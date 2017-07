Wimbledon 2017 : 3 choses à savoir sur le Luxembourgeois Gilles Müller, surprenant tombeur de Rafael Nadal

Lui-même ne semblait pas y croire, demeurant debout, hagard, incrédule de longues secondes après avoir converti sa 5e balle de match, au bout d’un 5e set incroyable d’intensité et riche en rebondissements, finalement remporté 15-13. Gilles Müller a eu d’autant plus de mérite qu’il venait de lâcher les 4e et 5e sets à Rafael Nadal et lui avait laissé, pensait-on, un ascendant psychologique.





C’était sans compter sur la ténacité et le sang-froid du Luxembourgeois, 26e joueur mondial de 34 ans et ainsi tombeur d’un des archi-favoris de ce Wimbledon 2017. Il signe le plus grand exploit de sa carrière et décroche sa première qualification en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. L’occasion de se pencher sur ce joueur gagnant à être connu.