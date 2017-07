Wimbledon : Roger Federer plus fort que jamais avant sa finale face à Marin Cilic ?

Le temps ne semble pas avoir de prise sur lui. Lui, c’est Roger Federer. À bientôt 36 ans – il les aura le 8 août prochain – le Suisse est dans une forme éblouissante et semble irrésistible lors de cette quinzaine de Wimbledon. Le numéro 5 mondial s'apprête à disputer sa onzième finale sur le gazon londonien face à Marin Cilic ce dimanche, et à regarder son parcours lors de la compétition, tout porte à croire qu'un huitième sacre en blanc s'annonce pour "RF".





Tout au long du tournoi, et après avoir fait l'impasse sur Roland-Garros, Federer n'a pas excédé les 2h18 de jeu face à un de ses adversaires. Si le premier tour a été écourté par l'abandon de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (6-3, 3-0), pour 43 minutes de jeu, le reste des affrontements du vétéran a été des plus expéditif. Au second tour, Federer n'a fait qu'une bouchée du Serbe Dušan Lajović en 1 h 30 de jeu, sur le score de 7-6, 6-3, 6-2. À peine plus long au tour suivant, en 1 h 49, face à l'Allemand Mischa Zverev (7-6, 6-4, 6-4). Face au Bulgare Grigor Dimitrov, il n'a fallu qu'une heure et 38 minutes pour l'Helvète pour franchir l'obstacle.