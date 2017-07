Daniel Mangeas, l'ancienne "voix du Tour de France" : "La retraite, c'est pour ceux qui ont travaillé, moi je me suis amusé toute ma vie"

LCI : Daniel, vous étiez le speaker du Tour. Vous avez arrêté de commenter la Grande Boucle en 2014 après 41 années. Trois ans après, que devenez-vous ?

Daniel MANGEAS : J'ai arrêté cette collaboration au bout de 41 ans. J'étais la voix unique du Tour de France, ça a beaucoup marqué. Je faisais aussi toutes les courses professionnelles sur le territoire français, les 4 jours de Dunkerque, le Critérium de Lisieux, le Tour de l'Ain... Mais en arrêtant, je ne voulais pas une rupture totale. La retraite, c'est pour les gens qui ont travaillé. Moi, je me suis amusé toute ma vie. C'est un métier passion. Aujourd'hui, je continue à commenter toutes les courses non organisées par ASO avec la même passion et le même professionnalisme.

LCI : On dit que vous travaillez avec un petit carnet dans lequel vous inscrivez le palmarès de chaque coureur. Est-ce toujours le cas ?

Daniel MANGEAS : Je continue à travailler de la même manière. C'est une méthode que j'utilise depuis plus de 40 ans. Par exemple, à la lettre A, je note Alaphilippe Julian. À la lettre D, Démare Arnaud. On m'a toujours dit que pour retenir les choses, il faut les écrire. Vous savez, je pars souvent dans tous les sens en pensant à dix choses en même temps. C'est une façon de ne pas oublier. Et ça marche plutôt bien.