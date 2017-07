Dopage : Pau et le Tour de France, une histoire chargée

Les 24 et 25 juillet 2007, alors que le Tour fait escale à Pau, les gendarmes français profitent de la journée de repos offerte au peloton pour faire "une descente" et pour perquisitionner les hôtels d'Alexandre Vinokourov (Astana), Christian Moreni (Cofidis) et Iban Mayo (Saunier Duval-Prodir). Dans la foulée, Astana et Cofidis quittent le Tour. Contrôlé positif quelques jours plus tôt, comme le révélait L'Équipe à l'époque, le Kazakh Vinokourov - qui nie avoir eu recours au dopage - est finalement suspendu une saison.





Dans la soirée du 25 juillet, toujours à Pau, un nouveau coup de tonnerre vient secouer la Grande Boucle. Alors détenteur du maillot jaune, Michael Rasmussen est mis hors-course par son équipe Rabobank. Déjà suspendu par la Fédération danoise de cyclisme pour défaut de localisation, son Team l'accuse cette fois-ci de d'avoir menti sur sa localisation avant le départ du Tour. Les gendarmes tentent de l'interpeller, mais le leader du classement général s'est évaporé quand ils essaient de le cueillir. Un an plus tard, licencié par Rabobank pour "faute grave", le Danois se voit adresser une suspension de deux ans.