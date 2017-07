EN DIRECT - 20e étape : Bodnar l'emporte, Bardet sauve son podium, Froome va gagner le Tour !

LIVE - Ce samedi 22 juillet se joue le contre-la-montre décisif du Tour de France 2017, lors de la 20e et avant-dernière étape de la "Grande Boucle", à Marseille. Sur un parcours reliant le stade Vélodrome au Vieux Port et long d'un peu plus de 22 kilomètres, Chris Froome a tranquillement géré son avance au classement général en se classant troisième du contre-la-montre, derrière Maciej Bodnar et Michal Kwiatkowski. Romain Bardet, en grande difficulté, sauve sa place sur le podium à une seconde près !