EN DIRECT - 9e étape : abandon de Geraint Thomas, Démare lâché, des chutes à tout-va, l'échappée à l'attaque du Grand Colombier

L'étape la plus dure du Tour, c'est comme ça qu'elle a été présentée. Au lendemain de la victoire en solitaire de Lilian Calmejane (23 ans), la première de sa jeune carrière et pour sa toute première participation au Tour, place ce dimanche 9 juillet à un triptyque dantesque, à faire pâlir les plus grosses étapes dans les Pyrénées ou les Alpes. Les grimpeurs, et surtout les favoris, vont devoir mettre le nez à la fenêtre dans cette étape charnière, où on attend de voir les masques tomber. Et de potentiels (gros) écarts se creuser.