REVIVEZ L'ÉTAPE - Tour de France - 13e étape : le jour de gloire pour Warren Barguil, Fabio Aru reste en jaune

Les jours se suivent et se ressemblent. Au plus grand bonheur des Français. Après le succès au panache de Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) à Peyragudes, c'est un autre répresentant tricolore qui a brillé ce vendredi. Lors de la 13e étape du Tour de France 2017, entre Saint-Girons et Foix, c'est Warren Barguil (Sunweb) qui est allé chercher la victoire d'étape devant Nairo Quintana (Movistar) et Alberto Contador (Trek-Segafredo).