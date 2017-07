EN DIRECT - Tour de France - 12e étape : Bardet en costaud, Froome perd le maillot jaune

On dit de cette 12e étape qu'elle est l'une des étapes les plus dures de ce Tour 2017. Longue de 214,5 kilomètres, avec six difficultés classées dont un col hors-catégorie, le Port de Balès (11,7 km à 7,7%) et l'enchaînement Col de Peyresourde (9,7 km à 7,8 km) et montée vers Peyragudes (2,4 km à 8,4%), l'unique étape des Hautes-Pyrénées s'annonce spectaculaire.





Après la victoire de Fabio Aru (Astana) lors de l'arrivée à la Planche des Belles Filles, et la prise de pouvoir de Chris Froome (Sky) à l'issue de ce même étape, les mieux placés au classement général devraient se livrer une bataille à couteaux tirés. Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), actuel troisième du Tour 2017, va avoir l'occasion de se mesurer aux meilleurs. "Je suis prêt à livrer bataille. Je vais faire le maximum, c'est une étape marathon de plus de 200km, c'est un profil que j'aime bien. J'ai hâte", a-t-il déclaré mercredi à l'arrivée à Pau. Une victoire d'étape, c'est tout ce qu'on lui souhaite.