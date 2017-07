EN DIRECT - Tour de France - 13e étape : Froome, Aru, Bardet... 101 kilomètres de folie où tout peut arriver

L'Ariège, théâtre de l'étape la plus courte de ce Tour 2017. Avec ses 101 kilomètres, ses trois ascensions - le col de Latrape (5,6 km à 7,3%), le col d'Agnes (10 km à 8, 2%) et le Mur de Péguère (9,3 km de montée à 7,9%,) et son final en plaine, cette 13e étape fait figure d'extra-terrestre au regard des journées à plus de 200 kilomètres connues depuis le début du Tour par le peloton.





Au lendemain du scénario incroyable dans l'ascension vers Peyragudes, avec l'attaque de Fabio Aru (Astana) dans le mur final, Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) qui suit et le déborde avec panache et Chris Froome (Sky) qui craque de manière inattendue, le profil ramassé de cette 13e étape pourrait à nouveau servir d'explication entre les trois favoris. Tout laisse en tout cas penser que cette étape est une cocotte-minute en puissance.