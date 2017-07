EN DIRECT - 18e étape : Bardet à l'assaut de Froome et Uran dans l'Izoard

LIVE - Ce jeudi 20 juillet, la 18e étape du Tour, entre Briançon et le Col de l'Izoard, devrait nous offrir un spectacle hors norme et une explication entre les principaux favoris Chris Froome, Romain Bardet, Rigoberto Uran et Fabio Aru. Le vainqueur de la Grande Boucle sera certainement connu à l'issue de cette journée. Départ à 12h55.