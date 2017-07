EN DIRECT - Tour de France - 20e étape : Bardet, Uran ou Landa sur le podium avec Froome ? Suivez le contre-la-montre ultime de Marseille

LIVE - Ce samedi 22 juillet se joue le contre-la-montre décisif du Tour de France 2017, lors de la 20e et avant-dernière étape de la "Grande Boucle", à Marseille. Sur un parcours reliant le stade Vélodrome au Vieux Port et long d'un peu plus de 22 kilomètres, les Bardet, Uran, Landa et Froome, maillot jaune et grand favori, vont chercher à réaliser le meilleur chrono possible en vue de l'arrivée dimanche sur les Champs-Élysées.