EN DIRECT - Tour de France : suivez la 21e et dernière étape et l'arrivée sur les Champs-Élysées

Après trois semaines d'efforts et de douleur, les 167 coureurs du Tour de France vont clôre cette édition 2017 ce dimanche. Au menu, champagne, photos souvenirs et traditionnel sprint final. En théorie, le classement général ne devrait pas bouger. Dans la pratique, cela pourrait être légèrement différent. Si Chris Froome va bel et bien glaner son quatrième sacre sur les routes du Tour de France, suivi en deuxième position par le Colombien Rigoberto Uran, la troisième place de Romain Bardet pourrait être menacée.





Devançant seulement d'une seconde l'Espagnol Mikel Landa au classement général, il pourrait finir au pied du podium si ce dernier envisageait de lui jouer un mauvais tour. Néanmoins, cela parait peu probable, Chris Froome, leader de la team de Landa, ayant déclaré ce samedi : "En ce qui me concerne, la bataille pour le général est terminée."