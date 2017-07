EN DIRECT - 17e étape du Tour de France : Froome, Aru, Bardet et Uran à l'assaut des Alpes et du Galibier

LIVE - Ce mercredi, le Tour de France prend ses quartiers dans les Alpes. La 17e étape, entre La Mure et Serre-Chevalier, s'annonce comme un terrain de jeu idéal dans la lutte entre les favoris, le maillot jaune Chris Froome, Fabio Aru, Romain Bardet et Rigoberto Uran. Cette étape marque aussi le retour du mythique Galibier, absent au programme de la Grande Boucle depuis six ans.