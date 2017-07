Tour de France : jamais dans le coup et fiévreux, Thibaut Pinot abandonne

Il n'y a désormais plus que trois coureurs dans l'équipe FDJ. Après les mises hors-délai d'Arnaud Démare, d'Ignatas Konovalovas, de Mickaël Delage et de Jacopo Guarnieri après la 9e étape entre Nantua et Chambéry, ainsi que l'abandon d'Arthur Vichot au début de la 13e étape, l'équipe dirigée par Marc Madiot va terminer le Tour avec un effectif plus que réduit : Olivier le Gac, Davide Cimolai et Rudy Molard. Bref, il n'y a plus grand-chose à espérer.