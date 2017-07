VIDÉO - Tour de France : chute et abandon de Marcel Kittel, qui laisse son maillot vert à Michael Matthews

Un coup dur et un chamboulement dans la quête du maillot vert. Marcel Kittel, vainqueur de cinq étapes depuis le départ de Düsseldorf le 1er juillet, a été contraint de quitter le Tour de France ce mercredi lors de la 17e étape. Pris dans une chute au 19e kilomètre, en compagnie du maillot à pois Warren Barguil (Sunweb), le sprinteur de la Quick Step-Floors - touché au genou et à l'épaule droite - a été lâché dès les premières pentes du Col d'Ornon. Attardé, et visiblement mal en point, il a finalement jeté l'éponge dans l'ascension du Col de la Croix-de-Fer.