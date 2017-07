Tour de France : Chris Froome privé de Vortex pour le contre-la-montre de Marseille (mais pas la Sky)

Les combinaisons en Vortex s’étaient retrouvées au cœur d’une polémique en début de Tour après que Chris Froome et trois de ses partenaires en avaient fait usage lors du premier chrono à Düsseldorf. Malgré les plaintes de certains, les équipes BMC Racing Team et FDJ en tête, les résultats de l’étape avaient cependant bel et bien été validés et entérinés. "On est dans une course à la technologie. Nousn on voit ça comme une innovation et c'était clairement légal", estimait alors le directeur sportif de la Sky, Nicolas Portal.





Une légalité que ne conteste pas le président du jury des commissaires pour qui aucune "certitude juridique" ne permettait d’interdire cet équipement.