Tour de France : Bardet peut-il perdre sa troisième place lors de la dernière étape ?

Interrogés à la fin de la 20e étape, les intéressés choisissaient les dénégations ou de botter en touche. Interrogé par Cyclism'Actu, Nicolas Portal semblait ne pas envisager l'hypothèse : "C'est dommage pour Mikel Landa de finir à seulement une seconde du podium". Auprès de L'Equipe, Christopher Froome, il soufflait le chaud et le froid : "En ce qui me concerne, la bataille pour le général est terminée." Et Mikel Landa ? Sur Cyclism'Actu également, il dressait déjà un bilan de son Tour qui ne laissait pas de place au doute sur ses espoirs pour la dernière étape, réservée de coûtume aux sprinteurs.





Pas forcément rassurés, les AG2R prendront les mesures nécessaires pour éviter toute mauvaise surprise : "Mettez-vous à la place de Landa, prévenait sur L'Equipe le Belge Jan Bakelants. Il est vraiment tout près du podium et il a vu que Romain était en difficulté aujourd'hui." Et quand bien même les Sky ne voudraient pas secouer la course, il faut se prémunir d'éventuelles cassures liées aux remous du sprint massif à venir. Un risque auquel le directeur sportif Julien Jurdie répond avec le garde du corps de Bardet et champion de Belgique Olivier Naesen : "Il sera dans les premières places avec Romain dans sa roue." Prudence est mère de sûreté.