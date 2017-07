Tour de France 2017 : Arnaud Démare signe la première victoire française au sprint depuis 2006

Deuxième dimanche à Liège, sixième la veille à Longwy, le Beauvaisien de 25 ans a confirmé sa forme éblouissante mardi, en s'imposant dans la station thermale, au terme d'une nouvelle étape plate de 200 km. Lancé à plus de 70 km/h, dans ce final technique, tortueux et en faux plat montant, Démare a accéléré pour prendre le meilleur sur un petit groupe qui a su éviter les multiples chutes pour s'imposer à la pédale devant Peter Sagan (Bora-hansgrohe) et Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin).





"Gagner sur le Tour, c'est le must, à 500 mètres je voyais qu'il avait la bonne jambe et que ça allait passer, s'est félicité Marc Madiot, le manager général de la FDJ. Il arrive à maturité." En plus de glaner la première victoire d'étape pour un Français, Arnaud Démare vient de se vêtir du maillot vert, désignant le meilleur sprinteur du Tour de France. "Un objectif" dit-il.