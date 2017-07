Tour de France : 5 choses à savoir sur Fabio Aru, nouveau maillot jaune italien à l'entourage sulfureux

Le 11 juillet dernier, six jours après sa victoire avec panache à la Planche des Belles Filles lors de la 5e étape, le journal Le Monde révélait que trois des mentors de Fabio Aru ont été concernés de près ou de loin par des affaires de dopage. Parmi eux, un nom bien connu : Giuseppe Martinelli. Ce monstre sacré du cyclisme italien, qui avait coaché Marco Pantani, vainqueur du tour de France en 1998 et dopé à l'EPO (on l'apprendra plus tard), l'a aussi entraîné quand il a signé professionnel dans l'équipe kazakh d'Astana.