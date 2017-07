Tour de France : 5 choses à savoir sur Lilian Calmejane, vainqueur aux Rousses et guerrier de Direct Énergie

À 24 ans, l'Albigerois a déjà à son actif un palmarès remarquable. Vainqueur d'étape sur la Vuelta l'an dernier et, cette année, de l'Etoile de Bessèges, de la Semaine Coppi et Bartali, du Circuit de la Sarthe avec des succès d'étapes à chaque fois et meilleur grimpeur de Paris-Nice, Lilian Calmejane est le coureur qui monte. Son premier succès sur le Tour, lors de la 8e étape reliant à Dole à la station des Rousses, confirme sa très bonne dynamique.