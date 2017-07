Tour de France : 5 choses à savoir sur Romain Bardet, vainqueur à Peyragudes et candidat au maillot jaune

Titulaire d'un Bac +5, ce fils d'instituteur lit régulièrement Le Monde diplomatique, Le Figaro et Courrier international dans le bus de son équipe AG2R-La Mondiale. En juin 2016, avant de prendre la route du Tour, il avait publié sur Twitter une photo de sa besace pour les trois semaines de course. À côté de ses tenues de sport, d'une tablette de chocolat et de quelques livres trônait un exemplaire du "Monde diplomatique". Un mois plus tard, à quelques heures du départ à Montpellier, rebelote avec cette fois-ci la publication d'une photo où l'on pouvait voir plusieurs quotidiens et hebdomadaires posés sur son lit.