Tour de France : "C'est un crétin", quand l'équipier de Démare insulte Bouhanni puis rétropédale

C'est de notoriété publique, ces deux-là ne sont pas les meilleurs amis du monde. Arnaud Démare (FDJ) et Nacer Bouhanni (Cofidis) entretiennent une relation fraticide, aux multiples rebondissements. Ce qui fait d'eux les frères ennemis du sprint.





Au fond, rien de plus naturel dans le cyclisme, discipline exigeante où il n'y a qu'un seul vainqueur sur près de 200 partants dans les Grands Tours tels que le Tour de France, le Giro ou la Vuelta. On connaît d'ailleurs l'aversion de Mark Cavendish pour André Greipel - et vice versa - lorsqu'ils couraient ensemble chez Highroad en 2009 et 2010. Pourtant, aujourd'hui encore, alors qu'ils ne sont plus équipiers, Démare et Bouhanni aiment se détester comme à l'époque où ils luttaient pour le leadership à la FDJ.