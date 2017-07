Tour de France : après la joie d'une victoire d'étape, un samedi qui tourne au calvaire pour Arnaud Démare

Un cauchemar interminable. Un calvaire sans fin. C'est ce qu'a vécu Arnaud Démare ce samedi. Dès les premiers lacets de la 8e étape du Tour de France, qui a conduit les coureurs du peloton jusqu'à la station des Rousses, où s'est imposé le Français Lilian Calmejane, le grimpeur de la FDJ, qui a perdu le maillot vert à Nuits-Saint-Georges la veille, a totalement lâché prise. Comme s'il était en perdition.





Après une heure de plat et avant l'ascension de la premire difficulté, il pointait déjà à près de trois minutes de l'arrière du peloton. Un retard qui s'est accentué au fil des minutes, montant à 15 minutes après 2h30 de course et même à plus de 17 minutes alors qu'il ne restait qu'une vingtaine de kilomètres à parcourir pour couper la ligne d'arrivée dans la commune du Jura.