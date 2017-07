Tour de France 2017 - 8e étape : deuxième victoire d'étape française, le récital de Lilian Calmejane

Fort d'un panache dont il a le secret, l'Albigeois a pris sa chance à une quinzaine de kilomètres du final. Dans ce final irrespirable, comme seul le vélo sait nous en offrir, le grimpeur de Direct Énergie n'a jamais faibli dans la rude Montée de la Combe de Laisia les Molunes, puis à cinq kilomètres de l'arrivée au moment où il était victime de crampes. Culotté comme jamais, il a faussé compagnie à Serge Pauwels (Dimension Data), Nicolas Roche (BMC) ou encore Robert Gesing (Lotto-Jumbo).





Jusqu'à la fin, et malgré la chaleur et le taux d'humidité, il a fait tourner son pédalier sans relâche pour s'assurer la victoire. Comme il l'avait fait, il y a un peu moins d'un an, en s'envolant dans la dernière ascension de la 4e étape de la Vuelta. Un succès en guise de clin d'oeil à son aîné, Sylvain Chavanel, premier vainqueur français à la station des Rousses en 2010.