Tour de France : avec son quatrième sacre, Froome s'approche du panthéon de la "Grande Boucle"

Ce dimanche, à l’issue de la 21e et dernière étape sur les Champs-Elysées, Christopher Froome a remporté son quatrième Tour de France, après ceux glanés en 2013, 2015 et 2016. Au micro de France Télévisions, le champion de la Sky a d’ores et déjà annoncé qu’il visait un cinquième sacre dès l’an prochain. Une performance qui le mettrait à la hauteur de Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain et Eddy Merckx : "C'est vraiment un honneur de gagner une nouvelle fois et d'être sur le podium. (…) J'ai beaucoup de respect pour eux car je sais que c'est difficile de gagner cinq fois le Tour. Il faut que j'y retourne l'année prochaine."





En étant sur la première place du podium cette année, le Britannique se fait une place de choix parmi les gloires passées de la "Grande Boucle". En effet, en décrochant un quatrième titre sur les routes de France, "Froomey" a dépassé dans les livres d’histoire des monuments tels que le Belge Philippe Thys, vainqueur en 1913, 1914 et 1920, le Français Louison Bobet, victorieux en 1953, 1954 et 1955, mais aussi le légendaire Greg LeMond, titré en 1986, 1989 et 1990. Cela lui vaut d’entrer dans le Top 5 des plus grands champions de l’Histoire du Tour de France.