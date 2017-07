Il s'apprête à remporter son quatrième Tour de France, 5 choses à savoir sur Christopher Froome

De père anglais travaillant dans le tourisme et de mère anglaise physiothérapeute, Christopher Froome naît à Nairobi, au Kenya, le 20 mai 1985. Il passe son enfance dans un quartier résidentiel de la capitale, non loin du bush kenyan. Avant de se tourner vers le cyclisme sur route, celui que l’on surnomme le Kenyan blanc a d’abord pratiqué le BMX et le VTT. A 14 ans, il part avec son père à Johannesbourg, en Afrique du Sud, et intègre un lycée privé avant de rejoindre l’université pour entamer des études de commerce.