Tour de France 2017 - On boucle la 5e étape : Aru sur les traces de Nibali et le jaune va si bien à Froome

Ce 104e Tour de France, c'est le 15e mais aussi le dernier pour Thomas Voeckler. Et le leader de Direct Énergie, l'une des figures majeures du cyclisme français, a décidé de se faire plaisir une dernière fois en arpentant les routes de France en juillet. Parti dans l'échappée matinale, en compagnie Mickaël Delage (FDJ) et Pierre-Luc Périchon (Fortunéo), le coureur connu pour avoir porté le maillot jaune pendant dix jours en 2004 a de nouveau régalé les fans venus se masser pour apercevoir. Mais à 38 ans, le futur retraité n'a pu résister à la fougue et à la jeunesse des favoris de l'épreuve. Mais d'ici la fin du Tour, on devrait le revoir.