Tour de France 2017 - On boucle la 9e étape : la bataille Froome-Aru, l'abandon de Porte et la première d'Uran... un dimanche de folie sur le Tour

L'étape la plus dure du Tour. C'est comme ça qu'elle avait été présentée. Ce dimanche, la 9ème étape du Tour de France entre Nantua et Chambéry, qui compilait sept difficultés, dont trois cols hors catégorie, a tenu toutes ses promesses. Et au bout des 181,5 km de course entre le Jura et la Savoie, c'est à la photo-finish que le Colombien Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) a devancé le Français Warren Barguil (Sunweb).





Christopher Froome a été attaqué par Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), mais aussi par son nouveau dauphin, Fabio Aru (Astana). Mais le Britannique, leader de la Sky, n'a pas tremblé pour conserver son maillot jaune.