Tour de France : en jaune à la Planche des Belles Filles, Chris Froome a-t-il déjà gagné la Grande Boucle ?

Car revêtir le maillot jaune en haut du massif des Vosges est souvent gage de victoire finale sur les Champs-Élysées. Une théorie qui est née et qui a été vérifiée lors de ses deux et uniques ascensions. En 2012, son équipier Bradley Wiggins a endossé la tunique jaune à la Planche des Belles Filles au soir de la 7e étape. Il l'a gardé jusqu'à Paris. Deux ans plus tard, Vincenzo Nibali a lui réussi un coup double grandiose lors de la 10e étape, en empochant la victoire d'étape et... le maillot de leader du général. À l'instar de Wiggins, premier Britannique vainqueur d'un Tour de France, l'Italien n'a jamais lâché le précieux.





S'il est superstitieux, et qu'il ne croit pas au hasard, ce soir Froome imagine déjà ajouter une Grande Boucle à son palmarès, la quatrième après avoir ramené le maillot jaune à Paris en 2013, 2015 et 2016. Si non, le "Kényan blanc" - il est né au Kénya - doit afficher un joli sourire de circonstance. Pour autant, dans un cas comme dans l'autre, rien n'est fait, rien n'est joué.