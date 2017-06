Tour de France 2017 - "Fuck ASO !" : Ullrich pas invité par les organisateurs, le tweet incendiaire de Lance Armstrong

Samedi, au moment où les coureurs s'élanceront pour le contre-la-montre individuel d'ouverture dans les rues de Düsseldorf, l'ancien leader de Deutsche Telekom sera à une centaine de kilomètres de là, à Bocholt, afin de participer à une course de charité. "Je ne parle plus de dopage, je regarde vers l'avant", a répondu cette semaine dans Bild le seul Allemand à avoir été sacré au classement général. "Ça fait dix ans que j'ai arrêté, et on me parle toujours de dopage. Oui, j'ai fait des erreurs, mais j'ai été puni, et j'ai payé".