Tour de France - On boucle la 12e étape : Bardet fait tomber Froome, Aru se console avec le maillot jaune

Il a frappé un grand coup. En s'adjugeant la 12e étape du Tour de France ce jeudi, entre Pau et Peyragudes, Romain Bardet a fait forte impression en dominant les favoris de la Grande Boucle. Principal chance française au classement général, le dauphin de Chris Froome l'an dernier n'est plus qu'à 25 secondes du maillot jaune, et 19 du Britannique, nouveau deuxième. Ce jeudi, après l'étape pyrénéennes, son rêve de pédaler en jaune sur les Champs-Élysées demeure intact.