Tour de France - On boucle la 6e étape : Kittel coiffe Démare au poteau, Froome en jaune et contre tous

Plus de peur que mal. À 90 kilomètres de l'arrivée à Troyes, le peloton s'est fait une belle frayeur à l'approche de Colombey-les-Deux-Églises, où en 1960 les coureurs s'étaient arrêtés pour saluer un spectateur de renom, le général Charles de Gaulle. Ce jeudi, ils ont en effet été témoins d'un fait insolite mais qui aurait pu avoir des (lourdes et graves ?) conséquences sur la course. Un parasol s'est envolé et a atterri au milieu des cyclistes. Les coureurs, en particulier ceux du Team Sky du maillot jaune Chris Froome, qui à l'arrivée s'en est amusé, ont dû faire un écart pour éviter l'objet sur la route. Le parasol n'a heureusement provoqué aucune chute.