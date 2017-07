Tour de France : la photo (effrayante) des jambes de Pawel Poljanski, après 16 étapes dans les pattes

TRAUMATISME - Juste après la fin de la 16e étape de la Grande Boucle mardi, entre le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère, le Polonais Pawel Poljanski a posté une photo assez impressionnante sur son compte Instagram : on y voit ses jambes, contractées et toutes veines dehors, comme traumatisées par les efforts répétés durant ce Tour de France.