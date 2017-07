Un Tour de France des plus serrés, la preuve par 29 !

Ce mardi, à la veille de la 17e étape entre La Mure et Serre-Chevalier, seulement 29 petites secondes séparent le leader du classement général, Christopher Froome (Sky), du quatrième, Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac), soit l'écart le plus faible enregistré à ce stade depuis l'ère Sky en 2012. À titre de comparaison, après 16 étapes lors de ses trois premiers sacres sur le Grande Boucle (2013, 2015 et 2016), "Froomey" possédait entre 1'47" et 04'14" d'avance sur son dauphin, Bauke Mollema (en 2013 et 2016), et au moins 2'59" de marge sur le quatrième (Nairo Quintana, l'an dernier).





Des chiffres qui montrent bien la domination sans partage du Britannique, qui avait pour habitude d'assommer le Tour d'entrée puis de gérer son avance. Cette année, que nenni. Entre Chris Froome et Dan Martin, 7e au général, le compteur n'affiche "que" 2'03" d'écart. "Je savais que ce serait serré. Et ça le restera…", disait le "Kényan blanc", à la veille de la seconde journée de repos sur la Grande Boucle. Des propos qu'il a étayés mardi soir, après la 16e étape : "Je crois que les autres vont vouloir gagner du temps (...) il y aura des attaques demain (mercredi) et après-demain (jeudi) vers l'Izoard".





Après cinq Tour de France sans suspense pour la victoire finale, absolument rien n'est à exclure.