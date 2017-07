On boucle la 10e étape : Marcel Kittel, une 4e victoire pour l'histoire

Il est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Forcément déçu de ne pas avoir pu aller au bout, alors qu'il était dans l'échappée du jour, Yoann Offredo a déploré l'absence totale sur le Tour. "Je suis un peu frustré, mais surtout étonné et agacé du manque d'initiatives et de motivation de certaines équipes pour prendre les échappées", a-t-il déclaré sur le plateau de l'émission VéloClub sur France Télévisions. "Si des coureurs veulent faire une échappée... Je suis disponible ! Sinon, on fait juste un sprint et on évite des kilomètres de course". Pour pousser les petites équipes à se lancer dans la bataille, et rendre la Grande Boucle plus intéressante, il a suggéré une rémunération en points Pro Tour pour les coureurs échappés.