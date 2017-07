Tour de France - On boucle la 4e étape : la première de Démare, le geste de Sagan et la chute de Cavendish... un final renversant !

L'heure de gloire est arrivée pour Arnaud Démare. Récent champion de France, le sprinteur de la FDJ a décroché mardi son premier succès sur Grande Boucle, sur la 4e étape entre Mondorf-les-Bains et Vittel. "C’est extraordinaire, merveilleux. J'en rêvais depuis que je suis passé pro. L'équipe a été très forte. Je suis super heureux…", a-t-il confié tout sourire, au micro de France Télévisions. "Le premier objectif est atteint. Avec les gens que j'ai, on va encore faire de belles choses. Le maillot vert peut devenir un objectif. Et pourquoi pas récidiver." À suelement 25 ans et l'esprit libéré par ce succès, le Beauvaisien semble avoir déployé ses ailes.