Tour de France - On boucle la 11e étape : intouchable à Pau, Marcel Kittel s'offre une 5e victoire sur le Tour

Faut-il encore le présenter ? En l'absence de vrais concurrents au sprint, Démare, Sagan et Cavendish au tapis, Marcel Kittel a mis tout le monde d'accord dans l'ultime ligne droite de la 11e étape à Pau. Le sprinteur de la Quick Step-Floors a décroché son 5e succès sur le Tour de France. L'Allemand bat ainsi son record personnel, lui qui en avait décroché quatre lors de chacune des éditions 2013 et en 2014. Il lui sera néanmoins difficile avant le grand final à Paris d'aller chercher le record du nombre de succès sur une seule et même Grande Boucle, co-détenu par Eddy Merckx (1970 et 1974), Freddy Maertens (1976) et Charles Pélissier (1930), avec huit victoires.