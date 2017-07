Tour de France : 5 choses à savoir sur Michael Matthews, double vainqueur d’étapes et maillot vert aux Champs-Élysées

Contrairement aux autres cyclistes, Michael Matthews n’a pas baigné dans le vélo depuis tout petit. Plus adepte de motocross et de BMX, l’Australien n’était pas plus intéressé que cela par le cyclisme. Il n’a débuté la discipline qu’à l’âge de 16 ans, alors que ses parents pensaient qu’il serait bon "en aviron ou en cyclisme". "Je n’avais jamais pensé à porter des collants et faire du vélo avec des pneus plus fins" expliquait-il, ajoutant qu’ils trouvaient les cyclistes sur route "ennuyeux".