Tour de France : Mikel Landa, entre coup tactique de la Sky et "vraie menace" pour Chris Froome

Pour autant, les Sky ne devraient pas tout miser sur le Basque au détriment de Froome. En revanche, les Britanniques ont vu en Mikel Landa l'occasion de placer deux coureurs sur le podium. Quand on connait les qualités du Basque en contre-la-montre (il est vice-champion d'Espagne de l'exercice), l'hypothèse est crédible. À l'instar de ce qui avait déjà été fait sur la Grande Boucle 2012, avec Chris Froome et Bradley Wiggins. Ce "coup tactique" est d'ailleurs assumé ouvertement par la direction des Sky et son porte-voix Nicolas Portal. "On avait deux coureurs bien placés au général, il fallait jouer là-dessus. Landa, c'était l'homme clé", a-t-il expliqué à l'arrivée à Foix. Un "homme clé", futur coureur providentiel ?





On ne peut en effet s'empêcher de s'interroger sur les conséquences de cette stratégie à long terme. Qu'adviendra-t-il de l'entente Landa-Froome dans les Alpes si le lauréat 2013, 2015 et 2016 lâche en montagne et que l'autre a les jambes ?