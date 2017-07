Tour de France 2017 - On boucle la 13e étape : le feu d'artifice Barguil, Aru tout en contrôle... retour sur un 14 juillet de folie

Au terme de cette 13e étape, remportée par Warren Barguil (Sunweb), le Basque pointe en cinquième position dans la hiérarchie, à 1'09" de leader de la course, Fabio Aru (Astana), et à un peu plus d'une minute de Chris Froome. Et si le fou venait à faire échec au roi ? "J'y ai pensé, tout en sachant que ce serait très difficile", a-t-il déclaré à l'arrivée. Tout est dit (ou pesque).